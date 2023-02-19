Filistinli gruplar, Afrika Birliği Zirvesi'nden İsrailli diplomatın çıkarılmasını takdir etti

Filistinli gruplar, Etiyopya'da düzenlenen Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'ne katılan İsrailli diplomatın dışarı çıkarılmasını takdirle karşıladı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketinden (Fetih) yapılan yazılı açıklamada, İsrail temsilcisinin zirveye katılımını engelleyen tüm ülkelerin çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, olaya "Afrika Birliği'nin halkımıza ve meşru hakkına verdiği desteğe uygundur." ifadeleriyle destek verildi.

İsrail'in Afrika Birliği'ne üye olmasına karşı çıkan tüm üyelerin bu tutumunun takdirle karşılandığı dile getirilen açıklamada, Filistin'e verilen destek için teşekkür edildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın "tüm düzeylerde" Filistin'e destek verdiğini vurgulanarak, "tüm Afrika ülkelerine, benzer bir tavır gösterme" çağrısında bulunuldu.

İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Cihad Taha da yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılımının engellenmesi ve bu yönde çaba gösterilmesini takdirle karşıladıklarını" ifade etti.

Taha, İsrail temsilcisinin zirveye katılımının engellenmesiyle "Afrika Birliği'nin değerleri ve ilkeleri doğrultusunda" hareket ettiğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Selmi ise İsrail'in temsilcilerinin zirveye alınmamasını "Cezayir, Güney Afrika ve Filistin davasını destekleyen diğer Afrika ülkelerinin Filistinlilerin değerlerini ve haklarını savunan asil tutumlarıyla iftihar ediyoruz." ifadeleriyle takdir etti.

Ne olmuştu?

İsrail Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Direktörü Yardımcısı Sharon Bar-li, dün başlayan Afrika Birliği Zirvesi'nde, üye ülke ve gözlemci ülkelerin temsilcilerinin olduğu yere izinsiz şekilde girmesi nedeniyle güvenlik tarafından salondan çıkarılmıştı.

2021 yılında yeniden gözlemci üyeliğe kabul edilen İsrail'in üyeliği birlik içinde yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Geçen yıl yapılan zirvede, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın bu yıl verilmesi kararlaştırılmıştı.

Karara muhalif ülkeler, İsrail'i oylama olmadan kabul ettiği için Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'i eleştirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat ise ülkesinin akredite olmuş bir gözlemci ülke olduğunu belirterek, Afrika Birliğinin Cezayir ve Güney Afrika gibi "radikal devletler tarafından esir alındığını" ileri sürmüştü.