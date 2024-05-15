Filistinli Genç İsrail Askerleri Tarafından Öldürüldü

Filistinlilerin, 1948'de İsrail'in kurulmasıyla başlayan Büyük Felaket'in (Nekbe) 76. yılını andığı 15 Mayıs'ta Filistinli genç Eymen Safi'nin Celezun Mülteci Kampı'ndaki ailesi yeni bir "felaket" yaşadı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulduğu 15 Mayıs'ı her yıl "Büyük Felaket" olarak anıyor.

Birzeyt Üniversitesi Spor Akademisi Öğrencisi Eyser Safi de sabah saatlerinde Ramallah'ta düzenlenen Nekbe yürüyüşüne katıldı.

Görgü tanıklarına göre, Ramallah'ın çıkışında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olayların çıktığı noktaya gelen Safi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Safi'nin cenazesi Ramallah yanındaki Celezun Mülteci Kampı'ndaki evine getirildi.

Oğlunun cansız bedenine sarılmasıyla göz yaşlarına boğulan anne Umm Eyser'i, aile yakınları sakinleştirdi. Eyser Safi'nin cenazesi omuzlarda, sloganlar eşliğinde kamptaki camiden kaldırılarak buradaki mezarlığa defnedildi.

Eyser'in üniversiteden arkadaşı Emir Kays, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede İsrail askerleriyle çıkan olaylarda, askerler ateş açtıktan sonra Eyser'in yaralandığını belirtti.

İsrail askerlerinin, Eyser'i yaraladıktan sonra yerdeki yaralı bedeninin başında 10 dakika kadar beklediğini aktaran Kays, askerler çekilip sağlık ekipleri geldiğinde Eyser'in cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Kays, Eyser'in babası ve ağabeyinin de İsrail hapishanelerinde olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında can veren Filistinlilerin sayısı 499'a çıktı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.