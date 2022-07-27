Filistinli genç İsrail ablukasına ve yoksulluğa el emeği müzik aletlerini satarak direniyor

Filistinli Muhammed Hamide, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya ve yoksulluğa karşı kendi elinden çıkma üflemeli müzik aleti argul satarak direnmeye çalışıyor.

Hamide, her gün, gün batımından önce onlarca argul bulunan çantasını alarak geçimini sağlamak için Gazze sahiline iniyor.

Filistinli genç sahilde kimi zaman hareketli, kimi zaman vatanla ilgili şarkılar çalarak müşterilerini etrafına çekiyor.

Filistin toplumunda özellikle bedevi kabileler arasında yaygın olan geleneksel nefesli müzik aleti argul, açık tarım alanlarında ve vadilerin çevresinde yetişen kamışlardan yapılıyor.

İlk olarak kendisi için yaklaşık 6 yıl önce argul yapan Hamide, daha sonra ilgi gösteren gençler için bu enstrümanı üretmeye yoğunlaşmış.

Önce uygun kamışları buluyor

Kavurucu yaz güneşi altında, Beyt Hanun beldesinin kuru vadisinde argul için uygun kuru, katı ve altın renkli kamışlar toplayan Hamide, ardından bunların üzerindeki yabancı otları ve fazlalıkları temizliyor.

Argul yapım sürecini AA muhabirine anlatan 20 yaşındaki Filistinli, "Kamışları arama süreci, böcek ısırıklarına, kemirgen ve sürüngen saldırılarına maruz bıraktığı için zahmetli ve tehlikeli." dedi.

Hamide, "Yaz mevsimi, bu sert kamışları toplamak için uygun, çünkü bitkiler güneş olmadan yeşil renkte kalıyor ve argul yapımı için uygun olmuyor." diye konuştu.

Bu iş için bir atölyesi bulunmayan Hamide, argulleri yıllardır evinin karşısındaki alanda yaptığını söyledi.

Argul yapım süreci

Filistinli genç, başta argulden sesin sorunsuz çıkmasını sağlayacak şekilde kamışı temizliyor.

İki parçadan oluşan aletin ilk parçasının uç kısmını keskin bir bıçakla yontuyor, böylece diğer parçaya takılmasını kolaylaştıran bir eğim veriyor.

İki parçayı birbirine sabitledikten sonra birbirine eşit aralıklarda kamışa altı delik açıyor.

Argulun uzunluğunun 30 ile 35 santimetre aralığında değiştiğini kaydeden Hamide, bu nedenle argul ile hüzünlü parçalar yerine daha çok neşeli parçalar çalındığını belirtiyor.

Argul yapma fikri

Hamide, argul çalmaya 14 yaşında başlamış ve argul yapma fikri de bu yaşlardayken oluşmuş.

Okulu ile evi arasındaki yol boyunca argul yapımında kullanılan kamışlardan çokça bulunduğunu söyleyen Hamide, gittikçe işinde ustalaşmış ve argul yapımı onun için geçim kaynağı olan bir sanata dönüşmüş.

Hamide, sıkıntılı ekonomik koşullar içindeki ailesine 6 yılı aşkın bir süredir argul yapıp satarak destek oluyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukadan ailesinin de payını aldığını söyleyen Hamide, "Ailemin içinde yaşadığı koşullar çok kötü. Ama bu sanat günlük masraflarıma katkıda bulundu, 8 kişilik aileme yardımım oldu." dedi.

Hamide, yaptığı bir argulu 5 şekele sattığını, bu fiyatın harcadığı çaba ve zamana kıyasla çok düşük olduğunu söyledi.

Böyle bir sanatla uğraşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Hamide, bu meşguliyetin enerjisini boşalttığını, hayatın baskısından kurtulup huzur verdiğini dile getirdi.

Argulü heyecanla anlatan Hamide, "Bu çalgıdan çıkan ezgiler, özellikle ekonomik sıkıntılardan daralan ve nefes almak için kendini sahile atıp onu dinleyenlerin yüreğine neşe saçıyor." ifadelerini kulandı.

Filistin resmi verilerine göre Gazze'de işsizlik oranı yüzde 50'ye ulaşmış durumda. İsrail'in 15 yılı aşkın süredir uyguladığı abluka, bölgeyi ekonomi başta olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkiliyor.