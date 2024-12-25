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Filistinli Genç Abdullah Shaban, Türkiye'de Kızılay Gönüllüsü Oluyor

Filistinli Genç Abdullah Shaban, Türkiye'de Kızılay Gönüllüsü Oluyor
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İsrail askerlerinin baskısından kaçarak Türkiye'ye gelen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, Türk Kızılay gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Gazze'deki zor günlerden etkilenerek burada minnet borcunu ödemek için aktif bir şekilde yardım faaliyetlerine katılıyor.

FADİME YILMAZ ELMA - İsrail askerlerinin baskısı nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelen 19 yaşındaki Abdullah Shaban, minnet borcunu ödemek için Kızılay gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerine "iyilik eli"ni uzatıyor.

İsrail'in saldırıları ve kuşatması nedeniyle Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının derin izler bıraktığı Shaban, 2020 yılında annesi, babası ve iki kardeşiyle Türkiye'ye geldi.

Ailesiyle Zonguldak'ta yaşamını sürdüren Shaban, eğitim hayatına ise açık öğretim lisesinde devam ediyor.

Gazze'de yaşadığı dönemde tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Türk Kızılayın çalışmalarını yakından gören Shaban, Türkiye'ye olan vefa borcunu ödemek için Kızılayın yürüttüğü çalışmalara katılmaya karar verdi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi yöneticileriyle görüşmesinin ardından kolları sıvayan Shaban, birçok yardım faaliyetinde yer aldı.

Şubeye ait depoda malzemeleri paketleyen, kolileri taşıyan Shaban, özel gereksinimli bir çocuğun evinin yenilenmesi çalışmasına katıldı, ihtiyaç sahiplerine giysi ve gıda malzemesi ulaştırılmasına katkı sağladı.

"Türk milletinin Gazze'de yaptığı faaliyetlerin insanlara ne kadar dokunduğunu Abdullah bize gösterdi"

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, AA muhabirine, Türk Kızılayın faaliyetlerini Gazze'de yakından gören Shaban'ın bundan etkilendiğini söyledi.

Kendisinin de Kızılayın iyilik hareketine destek olmayı istediğini aktaran Yağız, "Bize geldiğinde ve bunu duyduğumuzda bize duygulu anlar yaşattı. Bize, 'Siz benim halkıma yardım ediyorsunuz, ben de burada minnet borcumu ödemek için size yardım etmek istiyorum.' dedi. Kızılay gönüllüsü olarak bizimle kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor." diye konuştu.

Yağız, Shaban'ın fedakarca çalıştığını anlatarak, "Türk Kızılay olarak özel gereksinimli kardeşimizin evini yenileme çalışmasında yer aldı. Badana boya yapımından gıda ihtiyaçlarının giderilmesine kadar birçok çalışmada yer aldı. Bağışçılarımızın desteğiyle öğrencilerin kıyafet ihtiyacını gideriyoruz. O çalışmalarda da Abdullah bize destek oldu. Kızılayın tüm gönüllülük faaliyetlerinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli gencin özveriyle çalışmasının birçok kişiye örnek olduğundan bahseden Yağız, hiçbir işten kaçmadan, ne zaman ihtiyaç duyulsa görev aldığını kaydetti.

Yağız, Gazze'de yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gazze'de insanlık dramı var. Türk Kızılay olarak dünyanın en büyük yardım organizasyonunu biz yapıyoruz. Oradaki faaliyetlerimizi tüm imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Zulümden kaçıp ülkemize yerleşen Abdullah gibi Gazzeli kardeşlerimiz var. Türk milletinin Gazze'de yaptığı faaliyetlerin insanlara ne kadar dokunduğunu Abdullah bize gösterdi. Minnet borcu hissetmiş. Türk milletine şükranlarını sunmak için 'Elimden gelen bu.' diyerek bizlere katıldı."

"Bütün faaliyetlere katılıyorum"

Abdullah Shaban da ailesiyle yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türk Kızılayın Filistin ve Gazze'de insanlara yardımcı olduğunu belirten Shaban, "Ben de burada Türk halkı ve Kızılaya yardım için bulunuyorum. Bütün faaliyetlere katılıyorum. Türk Kızılayı Gazze'den biliyorum. Kızılay insanlar için iyi şeyler yapıyor. Ben de Türkiye'de yaşayan bir Filistinli olarak Türk Kızılay gönüllüsü oldum. Kızılay, Filistin'de insanlara yardım ediyor, ben de burada insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Shaban, Filistinli olduğunu söylediği zaman insanların kendisine sıcak davrandığını, bundan dolayı çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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