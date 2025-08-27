Filistinli Gazeteciler Türkiye'den Destek İstiyor

Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği Başkanı Amir Lafi ve beraberindeki heyet, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'ı ziyaret etti.

Federasyonun genel merkezindeki ziyarette konuşan Burhan, iki yıldır İsrail'in Filistin'deki gazetecileri katlettiğini, buradaki amacın, çocukların, kadınların sesinin duyulmaması olduğunu belirtti.

Bu noktada Filistinli gazetecilerin, federasyonlarına gelerek Filistin'in sesi olmalarını talep ettiğini aktaran Burhan, "Özellikle son dönemde medyada bazı haberlerin azaldığını ifade ediyorlar. Biz de kendilerine federasyon olarak her türlü desteği vereceğiz. Filistin'deki gazetecileri susturmaya çalışsa da siyonist rejim, insanlık vicdanını, Türkiye'deki gazetecileri susturamayacak." dedi.

Dernek Başkanı Lafi de Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Siyasi, medya ve halk olarak her yerden destek alıyoruz. Filistin'le ilgili haberler her zaman yayınlanıyor, bunun için teşekkür ediyoruz. Filistin'de yalnızca iki yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor. Yaşananların duyulmasını istemiyor. Türk medyasında Filistin ve Gazze ile ilgili haberler azaldı. Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar."