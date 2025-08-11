Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'in Saldırısına Kınama

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun Gazze'de Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazeteci çadırına düzenlediği saldırıda aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 5 gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Sendika, Gazze'de gazeteci çadırına düzenlenen saldırıda Filistinli gazetecilerin hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazeteci meslektaşlarımız Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın yanı sıra 3 meslektaşımızın daha hayatını kaybettiği bu saldırı, Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazeteci çadırının hedef alınması sonucu gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu saldırı İsrail'in Gazze kentindeki gazetecileri, kentin işgali öncesinde sistematik şekilde ortadan kaldırma niyetini yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etmek için onayladığı kademeli planın bir parçası olarak görüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetmişti.