Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazetecilere Yönelik Suçları Tehlikeli Şekilde Artıyor

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan soykırımından bu yana gazetecilere karşı işlediği suçların "tehlikeli" şekilde artış gösterdiğini belirtti.

Sendikanın Özgürlükler Komitesinin "Medya Soykırımının 2 Yılı" başlıklı raporunda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 34'ü kadın 252 gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Söz konusu gazetecilerden 102'sinin 2023'te, 91'inin 2024'te, 59'unun ise 2025'te yaşamını yitirdiğine, saldırılarda 200 gazetecinin yaralandığına işaret edilen raporda, Filistin medyasının, "İsrail işgal güçlerinin gazetecilere ve dijital medya profesyonellerine yönelik devam eden zulüm ve tacizleri yoluyla işlediği suç ve ihlallerde tehlikeli bir artışa" tanık olduğu vurgulandı.

"Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik gözaltı kampanyalarının sürdürülmesi ve çalışmaları sırasında hareket özgürlüklerine kısıtlamalar getirilmesinin" İsrail ihlalleri arasında yer aldığı belirtilen raporda, Ekim 2023'ten bu yana 153 gazetecinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Raporda, "150'den fazla medya ofis ve kurumu" ile "yaklaşık 140 gazetecinin evinin" yıkıldığını, ayrıca gazetecilerin 475 aile ferdinin (çocuk, anne, baba, eş, kardeş) hayatını kaybettiği aktarıldı.

Batı Şeria'da gazetecilerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından silahla tehdit edildiği, fiziksel ve sözlü saldırıya maruz kaldığı 91 vakanın tespit edildiği, ayrıca İsrail güçlerince 247 kez zehirli gaz ve ses bombalarıyla gazetecilerin hedef alındığı belirtildi.

Yaşananların "işgalciler tarafından gazetecilere, saha muhabirlerine ve medya mensuplarının ailelerine yönelik sistematik bir hedefleme" olarak nitelendirildiği raporda, bunun da "çatışma bölgelerinde basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunmasına ilişkin uluslararası yasaların açık ihlali" anlamına geldiği vurgulandı.