Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı İsrail'i Suçladı

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'de basın özgürlüğüne ve insanlığa karşı suç işlediğini, yargılanmaması durumunda gazetecilere karşı katliamlarına ve suçlarına devam edeceğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yerel gazetecilerle bir araya gelen Ebu Bekir, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de internet bağlantısını kesmesini ve yaklaşık 2 aylık sürede 70'ten fazla gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesini değerlendirdi.

İnternet bağlantısının kesilmesinin, uluslararası hukuka göre, bilgi aktarımını engellediği için suç teşkil ettiğini ifade eden Ebu Bekir, " Filistin'de yaşanan, basın özgürlüğüne ve insanlığa karşı bir suç." dedi.

Ebu Bekir, bölgede olup bitenin başka bir ülkede yaşanması durumunda uluslararası toplumun farklı davranacağını kaydetti.

Uluslararası toplumun sürekli özgürlük, ifade ve basın özgürlükleri, demokrasi ve insan haklarından söz ettiğini söyleyen Ebu Bekir, "Filistin söz konusu olduğunda bu değerler yok oluyor ve birden bire ifade özgürlüğü yasaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Bekir, Gazze'de yaşanan acıları dünyaya aktarmaya devam edeceklerini, bu yolda kimsenin kendilerini durduramayacağını belirtti.

Filistinli gazeteci, bu konuda suç işleyen İsrail'in mahkeme karşısında hesap vermesi gerekeceğine işaret etti.

Ebu Bekir, İsrail hükümetinin yaptıkları karşısında herkesin sessiz kaldığını ve dünyada kimsenin önlem almadığını kaydederek "Eğer bu devlet, işgalci devlet, ifade özgürlüğüne karşı işlediği suçlar, bilgi paylaşımının yasaklanmasına ve medya ile düşünce özgürlüğü kuruluşlarına yönelik işlediği suçlardan yargılanmazsa, gazetecilere karşı katliamlarına ve suçlarına devam edecek." diye konuştu.

Sendika Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in gazetecilere yönelik suçları nedeniyle bir an önce Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması ve ceza alması çağrısında bulundu.