Filistinli Gazeteciler İsrail Ordusunu Protesto Etti
Gazze Şehri'nde İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını protesto eden Filistinli gazeteciler, iki gazetecinin hayatını kaybettiği olayları kınadı.
GAZZE, 26 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını Gazze Şehri'nde protesto eden Filistinli gazeteciler, 25 Mart 2025.
Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusunun pazartesi günü Gazze Şeridi'nde düzenlediği iki ayrı saldırıda iki Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel