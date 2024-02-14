Filistinli Gazeteci İsrail Katliamlarını Belgelendiriyor

Filistinli gazeteci Hazim Süleyman, Gazze sokaklarında tek bacağıyla pedal çevirdiği bisikletiyle İsrail ordusunun aylardır gerçekleştirdiği katliamları belgeliyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasını kırmak için Mart 2018'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşleri"nde İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla tek bacağını kaybeden 33 yaşındaki Süleyman, yaşadığı zorluklara rağmen gazetecilik mesleğini yapmaya devam ediyor.

İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, yaklaşık 21 ay süren "Büyük Dönüş Yürüyüşleri"nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Yürüyüşler sırasında İsrail askerinin kurşunuyla bacağından yaralanan Süleyman, tedavi ve ameliyatlarla geçen 3 yılın ardından bacağını kaybetti.

Yaşadığı olaydan sonra İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları belgelemeye karar veren Süleyman, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırı ve katliamları çektiği fotoğraf ve videolar ile sosyal medya hesapları üzerinden dünyaya duyuruyor.

Filistinli gazeteci, Gazze sokaklarında tek bacağıyla sürdüğü bisikleti ve elinden düşürmediği cep telefonuyla bir yandan yaşananları fotoğraflıyor bir yandan da İsrail saldırılarına maruz kalan insanlarla röportaj yapıyor.

AA muhabirine konuşan Süleyman, İsrail'in Gazze halkına yaşattığı acıları dünya kamuoyuna duyuran bir gazeteci olmayı hedeflediğini söyledi.

Gazze'deki yıkım ve acıların yanı sıra İsrail saldırılarından etkilenen çocukların durumuna odaklanmaya çalıştığını ifade eden Süleyman, bombardımanlardan kaçarak mülteci kamplarına sığınan insanların günlük hayatı ve Refah kentindeki gelişmeleri de aktarmaya gayret ettiğini belirtti.

"Engelime rağmen Gazze'de yaşanan acıları aktardığım için kendimle gurur duyuyorum"

Filistinli gazeteci, bacağını kaybettiği saldırının hayatına etkisi konusunda şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekmek çocukluk hayalimdi. Tek bacağımı kaybettiğim saldırı beni İsrail'in Filistin halkına yönelik suçlarını belgelemeye sevk etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve halkımıza karşı işlediği suçların yanı sıra Gazze'de yaşamın güzel yönlerini de kaydederek sosyal medya hesaplarımda yayınlıyorum."

Refah kentinin sokaklarında bisikletiyle sürekli dolaştığını anlatan Süleyman, serbest gazeteci olarak çalıştığını ve çektiği videoları birçok televizyon kanalına gönderdiğini belirtti.

Gazze'de gazetecilik mesleğini icra etmenin gurur verici olduğunu ifade eden Süleyman, "Engelli olmama rağmen Gazze'de yaşanan acıları aktardığım için kendimle gurur duyuyorum, dik durmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Filistinli gazeteci, hayatına mal olsa bile mesleğini yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi ve "Gazeteci arkadaşlarımla Gazze'de yaşanan acıları tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğim." diye ekledi.