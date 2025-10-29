Haberler

Filistinli Gazeteci, İsrail'in Medyaya Baskı Yaptığını Duyurdu

Güncelleme:
Gazeteci Mutasım Dalul, İsrail ordusunun uluslararası medya kuruluşlarına kendisini ağırlamamaları için baskı yaptığını açıkladı. Dalul, ailesinin büyük bir kısmını kaybettiğini ve uluslararası basında katliamları aktardığı için hedef alındığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını uluslararası kamuoyuna aktaran Filistinli gazeteci Mutasım Dalul, İsrail ordusunun uluslararası medya kuruluşlarına kendisini ağırlamamaları yönünde baskı yaptığını duyurdu.

Dalul, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, eşini, üç çocuğunu, erkek kardeşini, kız kardeşini, 43 yeğenini ve 200'den fazla akrabasını öldüren İsrail ordusunun kendisine karşı karalama kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Gazeteci Dalul, İsrail'in CNN ve BBC başta olmak üzere uluslararası basın kuruluşlarına Gazze'de yaşanan katliamları aktarmaması için kendisini televizyona çıkarmamaları yönünde baskı yaptığını ifade etti.

Dalul, geçen yıl 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Tabain Camisi'nde İsrail'in 100'ün üzerinde Filistinliyi öldürdüğünü BBC World'de uluslararası kamuoyuna duyurmasının ardından kanal çalışanının kendisine bir mesaj göndererek İsrail'in BBC World'e baskı yaptığını açıkladığını aktardı.

İsrail'in kendisinin Yahudi Soykırımı'nı inkar ettiği iddiasını kullanarak hakkında karalama kampanyası yürüttüğünü belirten Dalul, son olarak İngiliz gazeteci Peirs Morgan'ın programına katılımının iki kez iptal edildiğini kaydetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani'nin "Dalul kendisini gazeteci olarak tanıtıyor, dünya genelinde aralarında gazetecilerin de bulunduğu insanlar da onun paylaştığı bilgileri gerçek olarak yayıyor." ifadelerinin yer aldığı açıklamasının ekran görüntüsünü paylaşan Dalul, İsrail Ordu Sözcüsünün kendisini hedef gösterdiğine dikkati çekti.

Gazze'ye iki yıldır düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla yargılanan İsrail, son iki yıldır uluslararası basının Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü Filistinli basın mensuplarını doğrudan hedef almakla suçlanıyor.

İsrail'in hem uluslararası basının Gazze'ye erişimini engellemesi hem de Gazze'deki basın mensuplarını doğrudan hedef alması, uzmanlar tarafından "gerçekleri örtme çabası olarak" değerlendiriliyor.

İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com
500
