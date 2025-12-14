Haberler

Filistinli gazeteci, İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğradığını anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli gazeteci Sami es-Sai, gözaltında bulunduğu süre boyunca İsrail hapishanelerinde bir grup gardiyan tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Olay, Medya Özgürlükleri Merkezi'nde düzenlenen toplantıda detaylı bir şekilde paylaşıldı.

İsrail hapishanelerinde bir dönem tutuklu bulunan Filistinli bir gazeteci, gözaltında bulunduğu süre boyunca bir grup İsrailli gardiyan tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Gazeteci, yaşadıklarını ayrıntılarla anlattı.

Gazeteci Sami es-Sai'nin, Şubat 2024 ile Haziran 2025 arasında süren idari tutukluluğu sırasında yaşadıklarını işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Medya Özgürlükleri Merkezi (MADA) tarafından düzenlenen toplantıda anlattı.

Gazeteci Sai, İsrail'deki Megiddo Cezaevi'nde, elleri kelepçeli ve gözleri bağlıyken, bir grup gardiyanın önce kendisini ağır şekilde darbettiğini, ardından bir cisimle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden olan Sai, söz konusu olay sırasında hassas bölgelerine şiddet uygulandığını ve gardiyanlardan birinin başı ve boynu üzerine bastığını aktardı.

Filistinli gazeteci, verdiği ifadede İsrail hapishanelerindeki tutukluların darp, aç bırakma, tehdit ve tıbbi ihmal dahil olmak üzere "felaket boyutlarında" bir tabloyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Putin'in keyfini yerine getirecek görüntü! Zelenski'ye soğuk duş
title