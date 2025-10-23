Filistinli Gazeteci: İsrail Gazetecileri Hedef Alıyor

Filistinli gazeteci Ahmed Alnouk, İsrail'in, uluslararası toplumun Filistin'de neler olduğunu öğrenmemesi için gazetecileri hedef aldığını ve onları öldürdüğünü belirtti.

Alnouk, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumunda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in en başından beri Batı ve Doğu kamuoyunun desteği olmadan Gazze'de katliam yapamayacağına işaret eden Alnouk, bu yüzden bölgedeki saldırılarında gazetecileri hedef aldığını söyledi.

Alnouk, "İsrail tarafından Filistinlilerin sesini susturmak ve Gazze'deki medya yayınlarını karartmak için kasten öldürülen, suikasta kurban giden 270'ten fazla Filistinli gazeteciden bahsediyoruz." dedi.

Uluslararası hukuk kapsamında korunması gereken gazetecilerin, İsrail tarafından yine de öldürüldüğünü vurgulayan Alnouk, "Ancak ne yazık ki İsrail, uluslararası hukuku, normları, ahlakı ve etik değerleri hiçe saydı ve soykırımın ilk gününden itibaren Filistinli gazetecileri hedef aldı." ifadesini kullandı.

Alnouk, İsrail'in hesap verilebilirlikten "muaf" olduğunu vurgulayarak Tel Aviv yönetiminin Gazze'de yürüttüğü soykırımın ilk gününden beri gazetecileri öldürdüğünü ve bunu da "söz konusu kişilerin herhangi bir Filistin direniş hareketine veya benzeri bir şeye ait oldukları" iddiasıyla yaptığını kaydetti.

İsrail'in, uluslararası toplumun Filistin'de neler olduğunu öğrenmemesi için gazetecileri hedef aldığını yineleyen Alnouk, "Batı, İsrail'i her ne yaparsa yapsın destekliyor. İsraillileri asla sorgulamıyorlar, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının, faillerinin peşine düşmüyorlar." dedi.

Alnouk'tan AA'nın "Kanıt" isimli kitabının önemine vurgu

İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli AA kitabının önemine işaret ederek Alnouk, "Sanırım dünyadaki her haber ajansının Gazze'de işlenen savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilere ve sivillere yönelik insan hakları ihlallerini belgelemesi sorumluluğu var ve bu, çok takdire şayan bir şey." diye konuştu.

Alnouk, Batı'daki diğer medya kuruluşlarının da aynısını yapması gerektiğinin altını çizerek İsrail'in uluslararası medyayı "karartarak" Gazze'de soykırım ve savaş suçları işlediğini hatırlattı.

Medya kuruluşlarına, Filistin'de yaşananları duyurmaları çağrısında bulunan Alnouk, "uluslararası medyanın, özellikle de Batı'daki ana akım medyanın, Filistinli gazetecilere karşı gerçekte neler olup bittiğini belgeleme sorumluluğunu, etik, ahlaki ve mesleki sorumluluğunu üstlenmesinin zamanı geldi." dedi.