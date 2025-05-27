Filistinli Foto Muhabiri Darbedildi
Anadolu Ajansı foto muhabiri Issam Rimavi, Batı Şeria'da İsraillilerin saldırısı sonucu darbedildi. Olay sırasında yaralanan Rimavi, Ramallah'a tedavi için nakledildi.
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Filistin köyü Mugayir çevresinde hasat yapan çiftçilere saldırdı.
Filistinliler ve fanatik gruplar arasında olayların çıkması üzerine bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
Olayları takip eden AA foto muhabiri Issam Rimavi, bu sırada aracına giderken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.
Görgü tanıkları, gruptakilerin sopayla Rimavi'yi darbettiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rimavi'nin yerde baygın bir şekilde yattığı görüldü.
Yaralanan Rimavi, tedavi için Ramallah kentine nakledildi.