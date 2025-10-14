Filistinli Eyhem Kememci, Esir Takası Anlaşması Kapsamında Serbest Bırakılıyor

İsrail'in yüksek güvenlikli Celbu Hapishanesi'nde "müebbet" hapis yatarken 2021 yılında 5 arkadaşıyla kazdıkları tünel aracılığıyla özgürlüğüne kavuşan ve tekrar yakalanan Filistinli Eyhem Kememci, Gazze'de yürürlüğe giren esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 250 kişi arasında yer alıyor.

1986 yılında Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kefr Dan kasabasında doğan Kememci, 2006'da henüz 20 yaşındayken bir İsrailli yerleşimciyi kaçırmak ve öldürmek ve İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2021'de arkadaşları Mahmud el-Arıda, Muhammed el-Arıda, Yakub Kadiri, Zekeriya Zebidi ve Munadıl Nefiat ile birlikte Celbu Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Kememci, iki hafta sonra düzenlenen "Özgürlük Tüneli Operasyonu" kapsamında yeniden yakalandı.

İsrail mahkemesi, 2021'de Celbu Cezaevi'nden tünel kazarak kaçmayı başaran ve daha sonra yeniden gözaltına alınan Filistinli esirlere önceki cezalarına ek olarak 5'er yıl daha hapis cezası ve 5 bin şekel para cezası verdi.

İsrail güçlerince yakalanana kadar Cenin'de 11 gün geçirren Kememci, daha sonra yaptığı açıklamada annesinin mezarına gitmeyi planladığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti avukatı Munzir Ebu Ahmed, Kememci'nin yeniden yakalanmasının ardından İsrail güçlerince iki suikast girişimine maruz kaldığını belirtti.

Filistin Esirler Kulübüne göre, Kememci, cezaevindeyken 2019'da annesi ve 2022'de de İsrail'in açtığı ateş sonucu kardeşi Şaas'ı kaybetti ancak ikisinin de cenazelerine katılamadı.

Filistinli kaynaklara göre, Kememci'nin ailesinden birçok kişi de defalarca tutuklandı.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen esir takası kapsamında serbest bırakılması beklenen Kememci'nin Gazze Şeridi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.