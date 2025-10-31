Filistinli Esirler için Uluslararası Soruşturma Çağrısı

Gazze'deki Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "öldürme" dahil tüm suçlarının uluslararası bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in teslim ettiği Filistinli esirlerin cenazelerinde yapılan tıbbi incelemelerde, uzun süre bağlı tutulma, araçla ezilme gibi çeşitli işkence izlerinin ve "sahada infaz" bulgularının tespit edildiği aktarıldı.

İsrail'in, öldürdüğü Filistinlilerin naaşını Rakamlar Mezarlığı'nda ya da morglarda alıkoymasının, hem hayattaki hem de yaşamını yitiren Filistinlileri aşağılamaya yönelik bir politikayı yansıttığı ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin kelepçeli bir şekilde yerde yattığı görüntüleri paylaşarak, "Biz onlara böyle davranıyoruz, geriye onları idam etmek kalıyor." şeklindeki provakatif açıklamalarının, İsrail hapishanelerini yöneten suçlu zihniyeti ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı ile siyasi kesim arasında "elit birlik savaşçıları" olarak nitelenen "yüzlerce Filistinli esirin, savaş suçu teşkil eden ağır işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılarak yargılanması konusunda mutabakat sağlandığı" aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 7 Ekim 2023'te ilan edilen olağanüstü hali Filistinlilere yönelik gözaltıları artırmak, süresiz şekilde gözaltında tutma politikasını güçlendirmek ve başta infaz yasası olmak üzere Filistinliler aleyhine bazı yasal düzenlemeler getirmek için kullandığına dikkati çekildi.

Böylece Netanyahu hükümetinin İsrail yargısını Filistinlilere karşı toplu infaz aracına dönüştürdüğü ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik sistematik şekilde "öldürme politikası" yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonunun kurulması ve İsrailli liderlerin Filistinli esirlere ve cenazelerine karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermelerinin sağlanması çağrısında bulunuldu.