Filistinli Esir Açlık Politikasıyla İlgili Konuştu

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes kapsamında serbest bıraktığı Filistinlilerden Samih Halebiyye, İsrail'in son iki yılda hapishanelerde uyguladığı aç bırakma politikasının Filistinlileri yavaş yavaş öldürdüğünü, kendisinin de 40 kilo kaybettiğini aktardı.

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinden Halebiyye, AA muhabirine 10 yıl kaldığı İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı.

"İsrail hapishanelerindeki durum çok kötü." diyen Halebiyye, "Tüm esirler serbest bırakılmayı bekliyor fakat dışarıda neler olup bittiğini bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Halebiyye, 35 yıl hapse mahkum edildiğini belirterek İsrail makamlarının kendisini sebep belirtmeden başka bir yere naklettiğini, serbest bırakılacağını ise dün öğrendiğini söyledi.

Hapishanedeki sağlık şartlarının da zor olduğuna işaret eden Halebiyye, şunları kaydetti:

"Kısaca söylemek gerekirse iki yıldır aç bırakıldık doyduğumuz bir gün olmadı. Açlık esirleri öldürüyor. Hapishanede yaklaşık 40 kilo verdim ve 60 kilogramın altında bir kiloyla çıktım."