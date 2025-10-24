Haberler

Filistinli Doktor Karmi: Acil Ateşkes Olmalı

Güncelleme:
Filistinli doktor Ghada Karmi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki sağlık altyapısının yok olduğunu ifade eden Karmi, insani yardımların yeterli olmadığını ve acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

Filistinli doktor Ghada Karmi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdükçe yapılan yardımların yetersiz kalacağını vurgulayarak, Türkiye'nin, İsrail'i durdurmaya yönelik çözüm üretebileceğine inandığını belirtti.

Karmi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu marjında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail tarafından yok edildiğini söyleyen Karmi, işlevini sürdüren az sayıdaki hastanenin temel ekipmanları ve yakıtları olmadığı için güçlükle çalıştığını anlattı. Karmi, "Sık sık elektrik kesintileri yaşıyorlar, ekipmanları yok. Durum son derece ciddi." ifadelerini kullandı.

Karmi, hala görev başında olan sağlık personelinin hastalar için ellerinden geleni yaptığına, sınırlı imkanlar sebebiyle birçok insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılmasının tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Karmi, "Acil bir ateşkes olmalı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının sona ermesi gerekiyor. Söylemesi çok kolay ancak yapılması çok zor olduğunu biliyorum ama yapılması gereken bu. Yeni ambulanslar, yeni yardımlar, yeni ilaçlar getirmek hiçbir anlam ifade etmiyor. İsrail sürekli bombalarken bunu yapmak mümkün değil." diye konuştu.

Karmi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermek zorunda, uluslararası toplumun da İsrail'i derhal durdurmakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

İsrail'in iki yıldan fazla süredir Gazze'ye saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Karmi, "Sonuç olarak, Gazze halkının, özellikle de çocukların ruh sağlığına verilen zarar, benim hayal bile edemeyeceğim bir şey ve çok az insan bunu öngörebilir veya hayal edebilir, bilmiyoruz. Tarihimizde hiç böyle bir durum yaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Karmi, Gazze'den hasta insanları kabul edip tedavi eden tüm ülkelere teşekkürlerini ileterek, Türkiye'nin, bu konuda özel bir rolü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çok önemli bir bölgesel aktör olduğuna işaret eden Karmi, "Bence Türkiye, İsrail'i durdurmak için bir çözüm bulabilir. İşte buradan başlamak gerekiyor. Birkaç hastayı tedavi edebilirsiniz, bu çok güzel, çok iyi ama İsrail'in devam etmesine izin verilirse daha fazla kişi hasta olacak." ifadelerini kullandı.

Filistinli??????? doktor Karmi, medyanın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı doğru şekilde haber yapmayarak buna "suç ortağı" olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki durumu haber yapan gazetecilerin çoğunun yerli olduğunu ve İsrail'in gazetecileri hedef aldığını hatırlatan Karmi, "(İsrail'in) Onların işledikleri zulmü göstermenize izin verilmiyor. Dolayısıyla bu bir medya savaşı. Ama yine de her saygın haber kuruluşunun, görevinin gerçekleri haber yapmak ve gerçeği söylemek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
