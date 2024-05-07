Filistinli doktor İsrail'in Refah saldırısını kınadı

MUHAMMET TARHAN/İBRAHİM HACICAFEROĞLU - İsrail'deki hastanelerde çalışan ilk Filistinli doktor ve Nobel Barış Ödülü adayı Prof. Izzeldin Abuelaish, "(Refah'a) Herhangi bir saldırı yüzlerce, binlerce Filistinlinin ölümü demek. Bu insanlığa karşı bir suç. Adaletsizliğin karşısında sessizlik de bir adaletsizliktir. Bunu engelleyebilecek kişilere ve tüm dünyaya sesleniyorum, Refah'ta Filistinlilere yönelik soykırımı durdurun." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Öğrenilmiş Sessizliği Bırakıp Gerçeği Konuşmak: Filistin'de Baskılarla Başa Çıkmak ve Barışı Sağlamak" başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Abuelaish, panelin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'deki hastanelerde çalışan ilk Filistinli doktor ve Nobel Barış Ödülü adayı Abuelaish, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına ilişkin soruya "Herhangi bir saldırı yüzlerce, binlerce Filistinlinin ölümü demek. Bu insanlığa karşı bir suç. Adaletsizliğin karşısında sessizlik de bir adaletsizliktir. Bunu engelleyebilecek kişilere ve tüm dünyaya sesleniyorum, Refah'ta Filistinlilere yönelik soykırımı durdurun." yanıtını verdi.

"Dünyanın sessizliği, gözetimi ve suç ortaklığı altında yaşanan Gazze'deki durumun önlenebilir olduğunu ancak yalnızca seyredildiğini" söyleyen Abuelaish, "Seyretmekten ziyade İsrail'in Filistinlilere karşı bu suçu işlemesini durdurmalılar. Yalnızca tepki gösteren tarafta değil, proaktif olup, bunu durdurmalıyız." diye konuştu.

"(Gazze'de) Ölenler için cenaze düzenleyebilmek bile ayrıcalık"???????

Aynı zamanda Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Okulunda profesör olan Abuelaish, İsrail hükümetinin, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma ve ekipmanlarına el koyma kararı hakkındaki soruyu yanıtlarken, İsrail'in Gazze'de yaşananların üstünü örtmek için çalıştığına dikkati çekti.

Filistinli doktor, "Ne yaparlarsa yapsınlar, dünya açık bir kitap. Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırım, suçlar ve vahşet görülüyor. Gerçeği saklayamazlar. Gerçek her yere yayılacak." ifadelerini kullandı.

Abuelaish, "(Gazze'de) Hayatını kaybedenler için cenaze düzenleyebilmek bile bir ayrıcalık. (İnsanlar) Sokaklara ve evlerine gömülüyorlar. Her sokakta Filistinlilerin vücutlarından parçalar bulabilirsiniz." dedi.

"(Gazze'de) Hiçbir yer güvenli değil"

İsrail'in Gazzelilerden Refah'ı boşaltmasını istemesine de değinen Abuelaish, "(Gazze'de) Kiliseler, okullar ve hastaneler vuruldu. Gazeteciler, doktorlar, sağlık çalışanları, insani yardım gönüllüleri ve BM çalışanları hedef alındı. (Gazze'de) Hiç kimse ve hiçbir yer güvenli değil." değerlendirmesini yaptı.

Abuelaish, İsrail'in başlangıçtan bu yana Gazze'de toplu cezalandırma yaptığını ve bu nedenle Gazze Şeridi'nin büyük kısmının moloza döndüğünü belirterek, "Bu, Hamas'a karşı bir savaş değil. Filistinlilere, kadınlara ve çocuklara karşı bir savaş." diye konuştu.

"Diğer ülkelerin Türkiye'ye katılıp İsrail'e baskı uygulamasına ihtiyacımız var"

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması için yaptığı girişimleri değerlendiren Abuelaish, "(Türkiye) İsrail'le ticareti keserek sözlerini eyleme dönüştürmeye başladı. Önemli olan da budur. Diğer ülkelerin daha fazla şeyler yapmasına, Türkiye'ye katılıp İsrail'e baskı uygulamasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Abuelaish, öte yandan uluslararası toplumun da İsrail'i durdurmak için baskı uygulamasına, hesap verilebilirlik, yaptırım ve güce ihtiyacının olduğunu belirterek, ticari ve yasal eylemlerle bir araya gelip buna son verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'i durdurmak için neler yapılabileceğine de değinen Abuelaish, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek isteyenleri gruplara katılmaya ve "Filistin halkını kendileri gibi insan olarak düşünmeye" davet etti.