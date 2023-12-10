Filistinli direnişçiler Cibaliya ve Şucaiye'de İsrail'in karadan ilerleyişini engelliyor

İsrail ordusu, iki aydan uzun süredir tam abluka ve ağır saldırılar altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Şucaiye Mahallesi'nde Filistinli grupların direnişi nedeniyle karardan ilerleyemiyor.

İsrail ordusu, iki aydan uzun süredir tam abluka ve ağır saldırılar altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Şucaiye Mahallesi'nde Filistinli grupların direnişi nedeniyle karardan ilerleyemiyor.

İsrail tankları, 4 günden beri abluka altındaki Cibaliya Mülteci Kampı ve Şucaiye Mahallesi'nde ilerlemesine engel olan ciddi direnişle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri de karadan ilerlemenin sağlanması için Cibaliya ve Şucaiye bölgelerine ağır bombardımanını sürdürüyor.

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatışmaları artırdı ve askeri araçları hedef aldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bini aşkın sivilin ölümüne yol açan İsrail ordusu, karada Filistinli grupların direnişi karşısında ilerlemekte zorlanıyor.

Kuzey cephesinde çatışmalar şiddetlendi

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, tam abluka ve ağır hava saldırıları altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde girdiği her bölgede Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'yla çatışma halinde.

Ancak İsrail ordusu ile Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar, son iki gündür Gazze Şeridi'nin en büyük kampı olan Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında şiddetlendi.

İsrail kara birlikleri, dün gece boyunca savaş uçaklarının bombardımanından sonra tanklarla Cibaliya Mülteci Kampı'na girmeye teşebbüs etti ancak şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar, Cibaliya Mülteci Kampı çevresinde İsrail ordusunun konuşlandığı Ebu Şereh, El-Faluca, Eş-Şeyh Zayid, Berke Ebu Raşid ve Altı Şehitler bölgelerinde şiddetlendi.

Kassam, 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Kassam Tugayları bugün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınındaki Faluca bölgesinde 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam yaptığı ikinci açıklamada, Faluca bölgesinde bir askeri aracı hedef alarak 3 İsrail askerini daha öldürdüklerini açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde son 10 günde İsrail ordusuna ait 180'den fazla aracı imha ettiklerini duyurdu.

İsrail ordusundan verdiği kayıplara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail tankları Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ne girme girişiminde bulundu ancak Filistinli grupların şiddetli direnişiyle karşılaştı.

Birkaç gündür Şucaiye Mahallesi'nin doğusuna konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçlar, her gün karadan ilerleme girişiminde bulunuyor ancak direnişçilerle yaşanan şiddetli çatışmalarla geri püskürtülüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmeti verilemiyor

Filistin Kızılay Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde halihazırda sağlık hizmeti verilemediğini söyledi.

Kuzeydeki ambulansların büyük çoğunluğunun da hizmet veremediğini aktaran Nems, kuzeyde Filistin Kızılayı olarak kurdukları tıp merkezlerinde ise günlük hafif yaralı 200-250 kişiye hizmet vermeye çalıştıklarına işaret etti.

Nems, "Gazze'de durum felaket boyutuna geldi ve binlerce Filistinlinin kurtarılması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Bureyc Mülteci Kampı saldırısında yerlerinden edilmiş Filistinliler hedef alındı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Veşah ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda hedef alınan ev tamamen yıkılırken, çevresindeki evler de ağır hasar gördü.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda Aksa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 Filistinlinin cenazeleri ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail saldırısında hedef alınan evde zorla yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin bulunduğu dolayısıyla ölü ve yaralıların çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, arama kurtarma ekiplerinin ölü ve yaralıları yıkılan evin enkazından çıkarmak için uzun saatler çalıştığını kaydetti.

AA kameramanının çektiği görüntüler, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında bölgede yaşanan büyük yıkımın boyutunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altından çıkarmada yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

İsrail ordusu Refah-Han Yunus ana yolunu ve su borularını bombaladı

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan su borularını bombaladı. İsrail ordusu, Han Yunus'a giden suyu kesmek için yaklaşık bir hafta önce kapsamlı askeri operasyonlara başladı.

İsrail saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Refah arasındaki bağlantıyı sağlayan ana yolu bombaladı, yol kullanılamaz hale geldi.

İsrail'in yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engellemek için Refah-Han Yunus ana yolunu ve suyu kesmek için su borularını bombalaması, Han Yunus üzerindeki kuşatmayı sıkılaştırdığı şeklinde yorumlanıyor.

İsrail kasım ayı sonunda güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. Bunun ardından şiddetli hava saldırılarının yanı sıra kente karadan da saldırılar düzenlemeye başladı. Söz konusu saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun iki aydır Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırması nedeniyle yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Han Yunus'ta göç etmek zorunda kaldı.

Şu anda, yerinden edilmiş kişiler de dahil Han Yunus'un nüfusunun yaklaşık 600 bin kişi olduğu tahmin ediliyor ve bu da Han Yunus'u nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en büyük kenti haline getiriyor.

İsrail'in tutumu

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi haberinde, İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz'ın "Kara operasyonu için herhangi bir zaman sınırı yok ve orduya ihtiyaç duyduğu zamanı vermeliyiz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'deki çatışmaların doruğa ulaştığı" belirtildi.

İsrail ordusu, en yoğun çatışmaların Şucaiye Mahallesi, Cibaliya beldesi ve Han Yunus kentinde yaşandığını kaydetti.