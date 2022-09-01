Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistinli çocuklar Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde kanun konseri verdi

Güncel Haberler

Filistinli çocuklar Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde kanun konseri verdi

Yüz yüze ve çevrim içi aldıkları kanun kursunu tamamlayan Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Yüz yüze ve çevrim içi aldıkları kanun kursunu tamamlayan Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre konser, kültür merkezi ile Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu iş birliğinde düzenlendi.

Konsere, kültür merkezinin müdürü Reha Ermumcu, Kudüs Kültürel Mirası Gençlik Forumu Müdürü Muhammed Avar ve Filistinli genç kanun öğrencileriyle çok sayıda Kudüslü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ermumcu, "Kanun, çalması ve öğrenmesi zor bir enstrüman. Buna rağmen bu yaştaki genç Kudüslülerin bu enstrümanı öğrenmesini, Doğu müziğini korumak ve yaşatmak, makamsal müziğimizin zenginliğini devam ettirmek adına çok önemli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Geleneksel enstrümanların öğrenilmesini, Kudüs ve Filistin halkıyla paylaşılmasını çok değerli gördüklerini kaydeden Ermumcu, bu sayede Kudüs'teki kültürel hayata da bir katkı sunmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, kültür merkezinin bahçesinde Mescid-i Aksa ve Filistin temalı resim sergisi ziyarete açıldı. Konserin ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç müzisyenlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Yunus Emre Türk Yunus Emre Kudüs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title