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Filistinli Çocuklar İçin Psikolojik Rahatlama Etkinliği Düzenlendi

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GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda düzenlenen psikolojik uyarım ve rahatlama etkinliğine katılan çocuklar, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda düzenlenen psikolojik uyarım ve rahatlama etkinliğine katılan çocuklar, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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