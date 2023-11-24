Filistinli Çocuklar İçin Psikolojik Rahatlama Etkinliği Düzenlendi
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GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda düzenlenen psikolojik uyarım ve rahatlama etkinliğine katılan çocuklar, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 24 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda düzenlenen psikolojik uyarım ve rahatlama etkinliğine katılan çocuklar, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel