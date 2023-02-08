Filistinli Çocuklar Depremzedeler İçin Mum Yaktı
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GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mum yakarak yas tutan Filistinli çocuklar, 7 Şubat 2023.
GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mum yakarak yas tutan Filistinli çocuklar, 7 Şubat 2023. Türkiye ve Suriye'yi vuran şiddetli depremlerde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel