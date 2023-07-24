Filistinli Çocuklar BM'nin Yaz Kampında Müzik Eğitimi Alıyor
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GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze'de düzenlenen yaz kampında müzik dersi alan çocuklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze'de düzenlenen yaz kampında müzik dersi alan çocuklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel