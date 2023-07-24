Üye Girişi
Haberler

Filistinli Çocuklar BM'nin Yaz Kampında Müzik Eğitimi Alıyor

Güncel Haberler

GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze'de düzenlenen yaz kampında müzik dersi alan çocuklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından Gazze'de düzenlenen yaz kampında müzik dersi alan çocuklar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title