Filistinli bir mahkum İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti

BATI Filistinli bir mahkumun İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2005'ten bu yana tutuklu olan Semih Ebu Asab, ülkenin güneyindeki Nakab Hapishanesi'nde 38 yaşında hayatını kaybetti.

Batı Şeria ve Fetih Hareketi'ne bağlı olan Filistinli Semih Ebu Asab, cinayet girişiminde bulunmak ve insanlara silahla ateş açmakla suçlanıyordu.

Açıklamada, mahkumun ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısı 6'ya yükseldi.