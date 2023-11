Filistinli Batta, ülkesinde insanların her gün ölüme hazır şekilde yaşadığını söyledi Açıklaması

Gazze'de doğan, İsrail askerlerinin kötü muamelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan Muhammed el Batta, onlar için hayatın normal olmadığını, Filistinlilerin her gün ölüme hazır şekilde yaşadığını belirterek, Gazze'deki insanlık suçlarına Avrupa'nın sessiz kaldığını söyledi.

Kampta değil, normal bir evde doğduğu için kendini şanslı Filistinlilerden sayan Batta, hiçbir Filistinlinin yaşamının kolay olmadığını vurguladı.

Yunanistan'da Tıp Fakültesinden mezun olan Batta, "9 yaşında İsrail askerleri beni okulumun önünden aldı. Ne okulda ne de yolda bir şey yapmıştım. Okuldan çıkarken bir anda kendimi İsrail ordusunun kafesinde buldum. Bu sadece travmatik bir olay değildi, bir saniye bile unutamadığım bir olay." diye konuştu.

İsrail askerinin küçük çocuklara bile kötü davrandığına işaret eden Batta, "Evlere giriyorlar, çocukları yataklarından alıp götürüyorlar." dedi.

Batta, Filistin'de şu an durumun daha kötü olduğuna dikkati çekerek, Filistin'deki çocukların her daim kötü tecrübelerle büyüdüğünü söyledi.

İşgalin bir insanın başka bir insana uyguladığı en büyük şiddet olduğunu dile getiren Batta, Filistin'de hiç kimsenin normal kabul edilebilecek şartlarda yaşamadığını vurguladı.

Batta, ortaokul çağında ailesiyle Yunanistan'a geldiğini, lisede Filistin'e döndüğünde İsrail askerlerinin kendisini bir kez daha sebepsizce tutukladığını anlatarak, "Tekrar hapse girdim, işkence gördüm. Bir insanın düşünebileceği en kötü şeyleri yaşadım." diye konuştu.

Yaşadığı bu zor günlerin ardından Yunanistan'a geri gelme kararı aldığını ifade eden Batta, Filistin'e dönen babasını ve ailesinden birçok kişiyi intifadada kaybetmesine rağmen kendisinden daha kötü deneyimleri bulunan Filistinliler olduğu için "Ben yine de şanslıyım." dedi.

Batta, her Filistinlinin ailesinde, yaşayan kişi sayısından çok öldürülen bulunduğunun altını çizdi.

Yunanistan'da bir süre yaşayan kardeşlerinin gurbette olmak, başka bir ülkede yabancı olmak istemedikleri için Gazze'ye döndüğünü belirten Batta, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an her şey çok daha zor. Anlatmam çok güç. Her an ölmeyi bekliyorlar. Onların içerisinde bulunduğu ruh halini benim bile anlamam çok zor. Zaman zaman, 'Tamam, dayanıyoruz' diyorlar ama bazen de çöküyorlar. Zira çocuklarının durumunu görüyorlar ve çocukları için daha iyi bir gelecek istiyorlar."

Batta, Filistin'deki kardeşlerinin her an ölüme hazır şekilde yaşadığını, kendileriyle telefonda görüşebildiği kısıtlı zamanlarda da onların sahip oldukları metanetle kendisini sakinleştirmeye çalıştığını kaydetti.

İnsanların Gazze'nin 17 yıldır Orta Çağ'daki gibi abluka altında yaşadığı gerçeğini görmek istemediğini vurgulayan Batta, kimsenin o bölgeye ne girmesine ne de oradan çıkmasına izin verildiğine dikkati çekti.

Batta, ablukadaki Gazze'de günlük hayatı anlatırken, "Gazze'deki insanların temin etmesine izin verilen gıdaların kalorisi bile hesaplanıyor. İsrail Gazze'de kaç kişinin yaşadığını ve toplamda ne kadar kaloriye ihtiyaç duyulduğunu, bölgeye ne kadar kalorilik gıda girişine izin verileceğini bile hesaplıyor." ifadelerini kullandı.

Günde sadece 2 saat su ve 4 saat elektrik verildiği bilgisini paylaşan Batta, insanların bu şartlara uyum sağlayabilmek adına, evlerin teraslarında, bahçelerinde sebze meyve yetiştirdiklerini kaydetti.

Batı Şeria'da da Gazze'dekine benzer bir durum

Batta, Gazze'de ölümün hiçbir zaman durmadığını belirterek, "İsrail'de birileri öldüğü zaman insanlar ayağa kalkıyor, uyanıyor ama Gazze'de her gün çocuklar ölürken kimse onu görmüyor. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da." diye konuştu.

Yılbaşından 7 Ekim'e kadarki süreçte Batı Şeria'da çok sayıda çocuğun öldüğünü hatırlatan Batta, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu aşırı sağcılarla iktidara geldiğinde etnik temizliğe başladılar. Batı Şeria'da da birçok mahalleyi tamamen sildiler." dedi.

"İnsanlar en korkunç şekilde öldürülüyor"

Batta, İsrail'in Hristiyanların yaşadığı Havvara köyünü de tamamen yaktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de insanlar en korkunç şekilde öldürülüyor. Bugün kullanılan silahlar daha önce hiç kullanılmamış silahlar. Bu silahlar insanları en korkunç şekilde yakıyor. Eti bile eritiyor. Bir babanın çocuğunun etlerini poşete toplaması daha önce nerede yaşandı? Ne Birinci ne İkinci Dünya Savaşı'nda ne de başka bir savaşta. Amaç insanları öldürmeden önce onlara işkence etmek çünkü onları kovmak istiyorlar ve maalesef insanlar bu durumu görmezlikten geliyor."

"İsrail'in, Filistinlilere karşı işlediği tüm suçları görmezden geliyorlar"

Batta, Avrupa'nın Yahudilere karşı sempati gösterdiğini ve onlara suçluluk duygusuyla yaklaştığını belirten, "Bu nedenle Yahudilere ne isterlerse yapmaları için izin veriyorlar. İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği tüm suçları görmezden geliyorlar. Ayrıca Yahudileri Avrupa kovdu. Yahudileri, Filistinlilerin Filistin'ine kovan Avrupa'ydı." diye konuştu.

Avrupa'nın insanlığa dersini verdiği demokrasi ve özgürlüğün, Filistin'de olmadığına işaret eden Batta, İsrail'in Gazze'deki gerçekliğin gün yüzüne çıkmasını istemediği için onlarca gazeteciyi de öldürdüğünü söyledi.

Batta, Avrupa'nın Yahudi soykırımından duyduğu vicdan azabı nedeniyle İsrail'in işlediği savaş suçlarına sessiz kaldığını dile getirdi.