Filistinli Basın Mensupları Derneği Türkiye Basın Federasyonu'nu Ziyaret Etti

Filistinli Basın Mensupları Derneği heyeti, Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaret ederek, gazetecilere yönelik İsrail saldırılarını kınadı ve medyadaki Filistin haberlerinin azaltılmaması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği heyeti, Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Dr. Amir Lafi başkanlığındaki heyette, Başkan Yardımcısı Dr. Zahir Elbek, üyeler Nasır Hajjaj, Ömer Zaglol ve Ahmet El Asmar yer aldı. Dr. Lafi, 2'nci Dünya Savaşı'nda 6 yılda 60 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, " Filistin'de yalnızca 2 yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor; çünkü yaşananların duyulmasını istemiyor. Türk medyasında Filistin ve Gazze ile ilgili haberler azaldı. Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar" dedi.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınayarak, "Biz Filistinli gazetecilerin sesi olacağız. Filistin halkının ve basının soluğu olacağız. Haberleri kesmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
