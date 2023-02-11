Filistinli Bakan'dan, Kudüs 2023 Konferansı'nda Kudüs'ü destekleyecek kararlar alınması temennisi

Filistin Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, yarın düzenlenecek olan "Kudüs 2023 Direnişin Desteklenmesi, Kalkınma ve Yatırım Konferansı"nda Arap dünyasının siyasi duruşunu fiiliyata dökecek kararlar alınmasını beklediklerini söyledi.

Hedmi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Arap ülkelerinden üst düzey katılımla Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkez binasında düzenlenecek olan konferansa ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Konferansta Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine destek verilmesi ve kentin eğitim, sağlık, iskan, turizm, kültür ve gençlik alanlarında kalkındırılması konularının ele alınacağını kaydeden Hedmi, konferansın İsrail'deki sağcı hükümetin Filistinlilere ve Kudüslülere yönelik baskı ve saldırılarının arttığı bir zamanda düzenleneceğine dikkati çekti.

"Konferansın böyle bir zamanda düzenlenmesi, Arapların Kudüslüleri yalnız bırakmadığı ve Kudüs'ün Arapların pusulası olduğu mesajı veriyor." diyen Hedmi, konferansın hem Kudüs özelinde hem de Arap başbakan ve dışişleri bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) ve AB temsilcileri gibi üst düzey bir katılımla düzenlenecek olması bakımından bir ilk olduğunu aktardı.

Hedmi, konferansta Arap dünyasının siyasi duruşunu fiiliyata dökecek ve Kudüslülerin gündelik yaşamına dokunacak kararlar alınması temennisinde bulundu.

Konferansın siyasi, hukuki ve ekonomi olmak üzere üç boyutta ilerleyeceğini kaydeden Hedmi, siyasi boyutta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Arap liderlerinin önemli konuşmalar yapacağını ve konferans sonunda da siyasi bir bildiri yayımlanacağını ifade etti.

Hedmi, hukuki boyutta İsrail'in ihlallerinin uluslararası kurumlara taşınması için Filistin Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çabaları destekleyecek bir hukuk ekibi oluşturulmasının beklendiğini, ekonomi boyutunda ise sağlık, turizm, iskan, kültür ve eğitim gibi sektörlerle ilgili hazırlanan projelerin kabul edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Cezayir'in ev sahipliğinde 1-2 Kasım 2022'de düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi'nde alınan tavsiye kararlarından biri olarak düzenlenecek Kudüs 2023 Konferansı, Kudüs'ün siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak desteklenmesini hedefliyor.