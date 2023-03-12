Filistinli 'Aslanların İni' grubu, İsrail güçlerinin öldürdüğü 3 kişinin üyesi olduğunu açıkladı

"Aslanların İni" isimli Filistinli silahlı grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçlerinin bu sabah öldürdüğü 3 kişinin grubun mensubu olduğunu duyurdu.

"Aslanların İni" isimli Filistinli silahlı grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçlerinin bu sabah öldürdüğü 3 kişinin grubun mensubu olduğunu duyurdu.

"Aslanların İni" grubu yaptığı yazılı açıklamada, Nablus yakınlarındaki bir İsrail kontrol noktasında grubun üyeleri ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada, Filistinli grubun üç üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, "(Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı) Sivil İşler Genel Kurulu, Nablus yakınlarında, işgalcilerin üzerlerine ateş açması sonucu 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği tarafımıza iletildi." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Nablus'ta "çıkan silahlı çatışmada", 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtmiş, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığını kaydetmişti.