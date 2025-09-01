Filistinli aşiretler, İsrail'in "El Halil'i Filistin yönetiminden ayırma planını" reddetti

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Filistinli aşiretler, İsrail'in kenti Filistin yönetiminden ayırıp "aşiretlerin idaresine verme planını" reddettiklerini açıkladı.

Filistinli aşiretler ve gruplar, İsrail'in söz konusu planını protesto etmek amacıyla El Halil Valiliği önünde gösteri düzenledi.

Aşiret liderleri, burada İsrail'in planını reddettiklerini dile getiren konuşmalar yaptı.

El Halil Valisi Halid Dudin, protestoda yaptığı konuşmada, "Binlerce şehit, yaralı ve esir veren El Halil, evlatlarının kanını ve acısını satmayacak ve vatanından ayrılmayı kabul etmeyecektir." dedi.

Dudin, İsrail planlarına karşı koymak ve komploları engellemek için daha fazla birlik ve dayanışma içinde olunması çağrısında bulundu.

Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batılı ülke, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamıştı.

İsrail'in Kanal 24 televizyonunun 29 Ağustos Cuma günü yayımladığı haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, üst düzey yetkililerle yapacağı toplantıda, birçok Batılı ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma niyetine tepki olarak bölgedeki Filistin yönetimi yetkililerinin yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılması ve ayrı bir "emirlik" kurulması ihtimalini ele alacağı kaydedilmişti.

Haberde, Filistin yönetiminin yerine El Halil'de kurulması planlanan bu yeni oluşumun, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıması ve diğer Arap ülkeleri gibi İbrahim Anlaşmalarına katılmasının öngörüldüğü ifade edilmişti.