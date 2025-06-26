Filistinli Aşiretler, Gazze'deki İnsani Yardım Tırlarına Güvenlik Sağlıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli aşiretler, "İsrail ordusunun himayesinde hareket eden çeteler" tarafından yağmalanabileceği endişesiyle, Gazze kentinde Dünya Gıda Programı'na ait depolara ulaştırılacak insani yardım yüklü tırların güvenliğini sağladı.

Gazze Şeridi'ndeki Aşiret İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Husni el-Muğni, insani yardım taşıyan tırların güvenli şekilde dağıtım merkezlerine ulaşması için Filistinli aşiretlerin koruma sağladığını açıkladı.

Muğni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşiretlerin yardım kuruluşları ve insani örgütlerle işbirliği içinde yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını ve eşit şekilde dağıtılmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

Yardım konvoylarının bazı gruplar tarafından yağmalanabileceğine dair endişeler üzerine harekete geçtiklerini söyleyen Muğni, "Aşiretler olarak, yardımların ilgili kuruma ulaşmasını ve herkesin eşit pay almasını istiyoruz. Yardımların adil dağıtımıyla açlığı sona erdirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Konvoyların geçtiği bölgelerde bazı gönüllüler tırlara binerek ve insan zinciri oluşturarak güvenlik önlemlerine destek verdi.

Yardımlar, İsrail'in kontrolündeki kuzeydeki Zikim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştı.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze'de, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 66 kişi ise yaralandı.