Filistinli Arama Kurtarma Ekibi Türkiye ve Suriye'ye Doğru Yola Çıktı
Güncel Haberler
RAMALLAH, 10 Şubat (Xinhua) -- Filistinli arama kurtarma ekibi Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıktı.
RAMALLAH, 10 Şubat (Xinhua) -- Filistinli arama kurtarma ekibi Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıktı.
Kaynak: Xinhua / Güncel