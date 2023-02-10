Filistinli Arama Kurtarma Ekibi Türkiye ve Suriye'ye Doğru Yola Çıktı Güncel Haberler RAMALLAH, 10 Şubat (Xinhua) -- Filistinli arama kurtarma ekibi Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıktı. Türkiye ve Suriye'deki deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıkan Filistinli arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) RAMALLAH, 10 Şubat (Xinhua) -- Filistinli arama kurtarma ekibi Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıktı. Türkiye ve Suriye'deki deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıkan Filistinli arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) Türkiye ve Suriye'deki deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinden yola çıkmadan önce hazırlık yapan Filistinli arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria Türkiye Suriye Güncel Haberler

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