Filistinli Alimler Birliği'nden 'uluslararası platformlarda Mescid-i Aksa'ya destek' çağrısı

Gazze'deki Filistinli Alimler Birliği, Arap liderlere "İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'yı savunmak için bölgesel ve uluslararası platformlara yönelmeleri ve harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistinli Alimler Birliği, Arap liderlere "İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'yı savunmak için bölgesel ve uluslararası platformlara yönelmeleri ve harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Filistinli Alimler Birliği, Gazze'deki genel merkezinde çok sayıda din adamının katılımıyla İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerini ele alan basın açıklaması yaptı.

Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Salim, burada yaptığı konuşmada, Aksa'yı kuşatan tehditlerin gerçek olduğunu belirterek, Arap liderlerini "Mescid-i Aksa'yı savunmak için mümkün olan ve fayda sağlayacak her alanda harekete geçmeye, yerel, bölgesel ve uluslararası tüm platformlara yönelmeye" çağırdı.

Salim, saldırıların her gün devam etmesi, temeli altında kazılar yapılması, Yahudileştirilmeye çalışılması, ibadet için gelenlerin engellenmesi, restorasyon çalışmalarına karşı çıkılması, Yahudi yerleşimcilerin baskınları ve saygısız eylemleri gibi sebeplerle Mescid-i Aksa'nın çok ciddi tehlike altında olduğunu vurguladı.

İsrail'in, saldırılarını artırdığı bir dönemde, Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal bölerek yeni bir gerçeklik empoze etmeye çalıştığını aktaran Salim, bazı fanatik Yahudiler tarafından 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında kurban kesilmesine ilişkin yürütülen medya kampanyalarını, Müslümanların hassasiyetlerine yönelik bir meydan okuma şeklinde değerlendirdi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller karşısında Arap ve İslam ülkelerinin sessizliğini kınayan Salim, ayrıca Filistinlilerden de Aksa'da kalmalarını, ibadet etmelerini, itikafa girmelerini talep etti.

Hamas'tan Aksa'ya zarar verecek eylemler konusunda uyarı

Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'i Mescid-i Aksa'ya zarar verecek eylemlerde bulunulmaması ya da kurban kesilmemesi konusunda uyardı.

Hareket, Yahudi yerleşimcilerin 5 Nisan Çarşamba gününden itibaren planladıkları kurban kesme ve Aksa'nın saygınlığına zarar verecek eylemlerinin gerginliği körükleyeceğine dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların sonuçlarından tamamen İsrail'i sorumlu tutan Hamas, Filistin halkının, Mescid-i Aksa'ya hakaret edilmesi ve saygısızlık yapılmasına, dünyadaki milyonlarca Müslümanın hassasiyetlerinin hafife alınmasına seyirci kalmayacağını vurguladı.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik "provokatif baskınları", Filistin yönetiminin ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen devam ediyor.

Ramazan ayının ortasında (5-13 Nisan) Yahudiler için kutsal Hamursuz Bayramı'nın başlaması ve fanatik Yahudi yerleşimci grupların bu dönemde İsrail polisi denetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve Aksa'da kurban kesilmesine ilişkin provokatif çağrıları endişeleri artırıyor.