Filistinli Aktivist Mahmud Halil, ABD Hükümetine Dava Açtı

Güncelleme:
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük eden aktivist Mahmud Halil, gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest kalmasının ardından, ABD hükümetinin 'Filistin karşıtı' gruplarla olan iletişiminin açıklanması için dava açtı.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle salıverilen aktivist Mahmud Halil, ABD hükümetinin "Filistin karşıtı" gruplarla olan iletişiminin açıklanması için dava açtı.

CBS News'un haberine göre, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılan Halil, hukuk mücadelesini sürdürüyor.

3 Mart'ta gözaltına alınmadan önce "Filistin karşıtı" gruplar tarafından kimliğinin ifşa edildiğini ve haksız şekilde "terörle ve Yahudi karşıtlığıyla" suçlandığını savunan Halil, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gibi federal kurumların bu bilgileri kullanarak kendisini gözaltına aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Halil, bu grupların kendisine karşı karalama kampanyası yürüttüğünü ifade ederek, ABD yönetiminin söz konusu gruplarla olan iletişiminin açıklanması için dava açtığını belirtti.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
