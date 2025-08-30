Filistinli Aktivist Gafri: 'Hiçbir Şey Beni Toprağımdan Koparamaz'

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Sincil beldesinde yaşayan Aid Gafri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları karşısında dirençli durmaya devam ettiklerini belirterek hiç kimsenin kendisini toprağından koparamayacağını söyledi.

Sincil beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullandığı cadde üzerindeki evinde yalnız yaşayan Gafri, AA muhabirine güvenlik kameralarının varlığı ve evinin dikenli tellerle çevrili olmasına rağmen her gün saldırıya maruz kaldığını anlattı.

Yaşadığı evin Sincil beldesinin "kapısı" olduğuna dikkati çeken Gafri, evinin İsrailliler tarafından ele geçirilmesi halinde binlerce dönüm arazinin yanı sıra çok sayıda evin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Gafri, İsrail'in bölgedeki işgaline karşı mücadelenin önde gelen aktivistlerinden biri olarak biliniyor, yasa dışı yerleşim birimleri ve onların genişlemesine karşı eylemlere sık sık katılıyor.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, temmuz ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1201 ayrı saldırısını tespit etmişti.

"Hiçbir şey beni toprağımdan koparamaz"

Gafri, ana caddeye çıktığında mutlaka İsraillilerin saldırısına uğradığını ifade ederek "En basitinden başıma gelen bir aracın üzerime sürülmesi veya hakaret edilmesi." dedi.

İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kaç defa saldırısına uğradığını hatırlamadığını belirten Gafri, evine yönelik baskınların sayısını da unuttuğunu söyledi.

Gafri, İsrail saldırılarına meydan okuyarak "Ben bu toprağın ve bu evin çocuğuyum, fanatik yerleşimcilerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Silahlı olsalar bile onlardan korkmam. Onlar beni iyi tanır, ordu da beni tanır. Hiçbir şey beni toprağımdan koparamaz." ifadelerini kullandı.

Genellikle evinin avlusunda sakince oturduğunu söyleyen Gafri, "Teslim olmakla direnmek arasında bir anlık bir karar var. Hayatımız Allah'ın elinde. Yerleşimciler ne hayatımı uzatır ne de kısaltır, o sadece bir sebeptir. Bu düşünceye inanırsan toprağında hep kalırsın." diye konuştu.

Gafri, babası, kardeşleri ve onların çocuklarının da aynı evde yaşadığını ifade ederek 7 Ekim 2023'te Gazze'deki soykırımın başlamasının ardından evlerinin şiddetli saldırıya uğradığını ve belde içine taşınmak zorunda kaldıkları bilgisini verdi.

Filistinli bir gencin 2 Haziran 2024'te evinin yakınında saldırıya uğradığını aktaran Gafri, gencin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin araçlarına taş attığı iddiasıyla İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

"En küçük zeytin ağacı bile İsrail'den daha yaşlı"

Gafri'nin evinin yakınlarında Filistinlilere ait 15 ev bulunurken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskı ve saldırıları nedeniyle sadece 5 evde aileler ikamet ediyor.

İsrail'in saldırılarına direndiğini ifade eden Gafri, "Kendimi İsrail'in planlarına karşı bir kaya, beldemin ilk savunma hattı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Gafri, "Ben Filistinliyim ve toprağımdayım. Bu topraklar bana ait. Atalarım 300 yıldan uzun süredir bu toprağı imar etti. İsrail'in yaşı 80 yıldan bile az." dedi.

İsrail ordusunun yakın zamanlarda buldozerlerle söktüğü zeytin ağaçlarını gösteren Gafri, "En genç zeytin ağacı bile İsrail devletinden daha yaşlıdır. Sırf sahibi Filistinli olduğu için bu ağaç kökünden söküldü." diye konuştu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 1016 Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.