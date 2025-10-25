Filistinli Aktivist Ebu Muamer: 'İsrail, 9 Yaşındaki Yeğenimi Bile Öldürdü'

Filistinli aktivist Rıdvan Ebu Muamer, İsrail'in saldırılarında ailesinin çok büyük bir kısmını kaybettiğini belirterek " İsrail, Gazze'yi ziyaret eden 9 yaşındaki yeğenimi bile öldürdü." dedi.

Filistinli aktivist Ebu Muamer, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesinin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu kapsamında, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde Aralık 2023'te ailesinin büyük bir kısmını kaybeden Ebu Muamer, ailesinden hayatta kalan tek kişinin kız kardeşi olduğunu ve birlikte İstanbul'da yaşadıklarını söyledi.

Çekirdek ailesinin yanı sıra 25'in üzerinde akrabasını kaybettiğini anlatan Ebu Muamer, " İsrail, Gazze'yi ziyaret eden 9 yaşındaki yeğenimi bile öldürdü." diye konuştu.

Ailesini kendi elleriyle gömmek zorunda kaldığını ve annesinin yüzünü bile tanıyamadığını söyleyen Ebu Muamer, "Anneme sarılamadım bile, İsrail her şeyi yok etti." ifadelerini kullandı.

Ebu Muamer, tüm ailesini kaybeden tek kişinin kendisi olmadığını vurgulayarak aynı durumda olan çok kişiyi tanıdığını söyledi.

"İsrail'e karşı aksiyon alınmalı"

Hayatını kaybeden ailesinin "sayılardan" ibaret olmadığını ve onların hikayesini dünyaya duyurmak istediğini vurgulayan Ebu Muamer, başından geçenleri ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığını belirtti.

Bu paylaşımlarının ardından hesabının X tarafından kapatıldığını aktaran Ebu Muamer, "X, Facebook ve Meta gibi şirketler Filistinlilerin sesini duymuyor. Yalnızca topraklarımızı işgal eden ve bizi öldüren İsraillileri dinliyor." dedi.

Gazze Mahkemesini organize edenlere teşekkür eden Ebu Muamer, bundan sonraki adımın, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı aksiyon alınması olması gerektiğini belirtti.

Ebu Muamer, Gazze'de yaşayacak yer, su ve yiyecek olmadığının altını çizerek dünyaya yardım çağrısında bulundu.