FİLİSTİNLİ AKADEMİSYEN GAZZE NORMALE DÖNENE KADAR BİZ NORMAL HAYAT YAŞAMAYACAĞIZ

MARDİN'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen oturma eylemine katılan Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, ' Gazze normal hayata dönene kadar biz normal hayat yaşamayacağız. Hastaneler yine bombalandı, 10 bin şehidimiz var. Ama şehit vermeden zafer yok. Allah'a dönmeden Aksa'ya dönmek yok' dedi.

Kentte 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu 'Mardin STK Platformu', 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla, sirenlerle oturma eylemi düzenledi. Bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı eylemde, hayatını kaybedenler için dua edildi. Eyleme katılan Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, Gazze'dekilerin canlarını, mallarını ve çocuklarını Allah uğruna feda ettiklerini ifade ederek, 'Az önce Gazzeli kardeşlerimizden biri 'Ya Allah' diye sesleniyordu. Çünkü Allah dışında kimse kalmadı. 'Allah bize yeter' diyorlardı. Sizce neden böyle söylüyorlar Biz daha önce kardeş değil miydik Hala kardeş değil miyiz Yarın kardeş kalmayacak mıyız 'Kardeşlik böyle midir' diyorlar. 'Bizi neden unuttunuz, neden bizi yalnız bıraktınız' diyorlar. Ben şahsen kendimden utanıyorum. Acaba biz hala normal bir hayat mı yaşıyoruz Gelin şöyle bir cümle kuralım hep beraber, Gazze normal hayata dönene kadar, biz normal hayat yaşamayacağız. Eve az gideceğiz, işe gidip hemen meydanlara gideceğiz. Etkinliklere katılacağız, dua edeceğiz, camileri dolduracağız. Hastaneler yine bombalandı, 10 bin şehidimiz var. Ama şehit vermeden zafer yok. Allah'a dönmeden Aksa'ya dönmek yok? dedi.

Eylem yapılan duanın ardından sona erdi. (DHA)