Filistinli Abdulmuiz Dahlan, Hapiste 21 Ay Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

İsrail hapishanesinde 21 ay tutulan Filistinli Abdulmuiz Dahlan, özgürlüğüne kavuştuktan sonra döndüğü Gazze Şeridi'nde küçük kızına sarılırken gözyaşlarına hakim olamayarak, "Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık." dedi.

Esir takası anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest kalan bazı Filistinlilerin elleri ve ayaklarında işkence izlerinin yanı sıra İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının etkisiyle zayıf ve bitap düştükleri görüldü.

İsrail cezaevinden serbest bırakılarak, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi önüne bırakılan Dahlan, ailesiyle buluşurken duygu dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 2 yıl sonra kavuştuğu eşi ve kızına uzun uzun sarılan Dahlan, "Allah'a şükür. Bu özgürlük, halkımızın direnişinin ve sabrının bir sonucudur. Filistin direnişi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı." dedi.

Dahlan, özgürlüğüne kavuşmanın ardından hissettiklerine dair, "Tarifsiz bir duygu. Önce Allah'a, sonra azimle direnen halkımıza ve bizi kurtarmak için elinden geleni yapan (Filistin) direnişe şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerinde tutulan diğer Filistinlilerin de bir an evvel serbest kalmasını ümit ettiğini belirten Dahlan, "Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık." diyerek son derece zor koşullar altında yaşadıklarını söyledi.

"Unutmayacağız, bağışlamayacağız, affetmeyeceğiz"

İsrail hapishanesinde açlık, işkence gibi kötü muamelelere maruz kaldıklarını söyleyen Dahlan, "Unutmayacağız, bağışlamayacağız, affetmeyeceğiz." sözleriyle, kötü muameleye maruz kalan, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakılan yüzlerce Filistinli esirin hislerine tercüman oldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.