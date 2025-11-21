Haberler

Filistin Yönetiminden Singapur'un Yaptırım Kararına Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin yönetimi, Singapur'un işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan 4 İsrail vatandaşına uyguladığı mali yaptırım ve giriş yasağını önemli bir adım olarak değerlendirerek memnuniyetle karşıladı.

Filistin yönetimi, Singapur'un, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri hedef alan şiddet eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle 4 İsrail vatandaşına mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağı getirmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Singapur'un aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu kararın, Singapur'un "yerleşimci milisler tarafından uygulanan organize terörizmi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasal statüyü tek taraflı ve yasadışı önlemlerle değiştirmeye yönelik her türlü girişimi" reddeden tutumunu net bir şekilde yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın, "işgalci hükümetin radikal yetkilileri ve suçlu yerleşimcilerin hesap vermesi" yolunda atılmış önemli bir adım ve aynı zamanda "barışa ulaşma şansını baltalayan etnik temizlik ve yerleşim politikalarına karşı koyulması gerektiği" yönünde dünyaya verilen açık bir mesaj olduğu vurgulandı.

İsrail hükümetinin, Filistinlilere yönelik sistematik suçları işlemeleri için "yerleşimcilere" koruma sağlayarak ve destek vererek onların işlediği suçlara doğrudan ortak olduğu dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Singapur'un attığı bu adımı temel alarak "yerleşimcileri" ve onlara destek verenleri hesap vermeye zorlayacak etkin ve kararlı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meir Mordechai Ettinger, Elisha Yered, Ben-Zion Gopstein ve Baruch Marzel adlı 4 İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "aşırıcılığa dayalı" şiddet eylemlerine karıştığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye atabileceği vurgulanan açıklamada, bahsi geçen İsrail vatandaşlarına mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağının getirildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.