Filistin Yönetiminden Singapur'un Yaptırım Kararına Destek

Filistin yönetimi, Singapur'un, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri hedef alan şiddet eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle 4 İsrail vatandaşına mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağı getirmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Singapur'un aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu kararın, Singapur'un "yerleşimci milisler tarafından uygulanan organize terörizmi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasal statüyü tek taraflı ve yasadışı önlemlerle değiştirmeye yönelik her türlü girişimi" reddeden tutumunu net bir şekilde yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın, "işgalci hükümetin radikal yetkilileri ve suçlu yerleşimcilerin hesap vermesi" yolunda atılmış önemli bir adım ve aynı zamanda "barışa ulaşma şansını baltalayan etnik temizlik ve yerleşim politikalarına karşı koyulması gerektiği" yönünde dünyaya verilen açık bir mesaj olduğu vurgulandı.

İsrail hükümetinin, Filistinlilere yönelik sistematik suçları işlemeleri için "yerleşimcilere" koruma sağlayarak ve destek vererek onların işlediği suçlara doğrudan ortak olduğu dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Singapur'un attığı bu adımı temel alarak "yerleşimcileri" ve onlara destek verenleri hesap vermeye zorlayacak etkin ve kararlı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meir Mordechai Ettinger, Elisha Yered, Ben-Zion Gopstein ve Baruch Marzel adlı 4 İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "aşırıcılığa dayalı" şiddet eylemlerine karıştığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye atabileceği vurgulanan açıklamada, bahsi geçen İsrail vatandaşlarına mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağının getirildiği kaydedilmişti.