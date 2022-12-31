Filistin yönetiminden Nablus'ta sağlık görevlisini vuran İsrail güçlerine tepki

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaralılara müdahale eden bir sağlık görevlisini ateş açarak yaralamasını kınadı.

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaralılara müdahale eden bir sağlık görevlisini ateş açarak yaralamasını kınadı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yazılı açıklamasında, "İşgalci İsrail güçlerinin sağlık görevlisi Hamza Ebu Hacer'i yaralı bir Filistinliye müdahale ettiği sırada vurarak ağır yaralamasını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansa engel olduğu ve sağlık görevlisi Ebu Hacer'i ağır yaraladığı kaydedildi.

İsrail'in bu saldırılarıyla tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmaları ihlal ettiği aktarılan açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlara acil müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de Ebu Hacer'in Nablus kentinin Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerince vurulduğunu, göğsünden, sırtından, karaciğer ve böbreklerinden ciddi yaralar aldığını ifade etti.

Bergusi, sağlık ekiplerinin dokunulmazlığına saygısızlık eden İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin Kızılayından dün sabah yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus kentine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gerçek mermiyle, çok sayıda Filistinliyi de plastik mermiyle yaraladığı duyurulmuştu.