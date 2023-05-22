Filistin yönetiminden İsrail güçlerinin 3 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınına tepki

Filistin yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Balata Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdüğü baskını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, İsrail güçlerinin Nablus baskınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Redine, "Nablus'ta yaşananlar gerçek bir katliamdı. Bu, Filistin halkına karşı topyekun savaşın devamıdır." ifadeleriyle baskına sert tepki gösterdi.

"Nablus'un, köylerinin ve kamplarının işgal güçleri ve aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından maruz kaldığı sürekli saldırı, derhal sona erdirilmesi gereken büyük bir savaş suçu ve toplu cezalandırmadır." ifadelerini kullanan Ebu Redine, ABD yönetiminin bu suçlar karşısındaki sessizliğinin İsrail'in saldırganlığını sürdürmesine teşvik ettiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, ABD'den, "bölgeyi patlamaya sürükleyecek İsrail'in çılgınca saldırılarını durdurmak acil müdahale etmesi" talebinde bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.