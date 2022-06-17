Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
 - Güncelleme:
Filistin yönetimi ve siyasi gruplardan İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesine kınama

Filistin yönetimi ve Filistinli siyasi gruplar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Filistin yönetimi ve Filistinli siyasi gruplar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Filistin Devlet Başkanlığı, saldırıyı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirdi.

Bu tür saldırıların gerginliği artırdığına işaret edilen açıklamada, bölgedeki "tehlikeli tırmanıştan" İsrail hükümeti sorumlu tutuldu.

Filistin Devlet Başkanlığı ayrıca saldırının ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay planlanan bölge ziyareti öncesi gerçekleştiğine dikkati çekerek Washington yönetimini "işler kontrolden çıkmadan" İsrail'in suçlarını ve saldırganlığını durdurması için harekete geçmeye çağırdı.

Siyasi grupların kınamaları

Hamas ve askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da hayatını kaybeden Filistinliler için taziye açıklaması yayımladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının karşılıksız kalmayacağı ve hesabının sorulacağı ifade edildi.

İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de İsrail baskınını ve 3 Filistinlinin öldürülmesini kınadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli 3 gencin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title