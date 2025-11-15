Haberler

Filistin Yönetimi, Türkiye'nin Gazze Tasarısına Destek Açıklamasını Memnuniyetle Karşıladı

Güncelleme:
Filistin yönetimi, Türkiye dahil 9 ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemindeki Gazze tasarısına destek açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Açıklamada, kalıcı ateşkes ve insani yardımların sağlanması gibi kritik unsurlar vurgulandı.

Filistin yönetimi, Türkiye dahil 9 ülkenin halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek veren açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün destek verdiği bildirinin önemi ifade edildi.

Açıklamada, Gazze tasarısının "kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz ulaşımının sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecine derhal geçilmesi" açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiği" vurgulanan açıklamada, Filistin yönetiminin "toprağı, halkı ve kurumlarıyla Gazze Şeridi'nin tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğu" kaydedildi.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülkenin açıklamasında, ABD tarafından hazırlanan ve şu anda BMGK nezdinde değerlendirilen Gazze tasarısına ortak desteklerini ifade ettikleri belirtilmişti.

29 Eylül'de açıklanan Gazze'de barış planının söz konusu tasarıda desteklendiğine ve Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki toplantılarda katılımcı ülkeler tarafından da desteklendiğine atıf yapılmıştı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
