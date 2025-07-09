Filistin Yönetimi'nden Uluslararası Topluma Kanıksamama Çağrısı

Filistin yönetimi, uluslararası topluma, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürdürdüğü saldırıları "kanıksamama" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin bölgede sürdürdükleri saldırılarla, Filistinlilerin evlerini ve iş yerlerini yıkma suçlarını işlediği hatırlatıldı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah ve Kudüs bölgelerinde bugün Filistinlilere ait 8 evin yanı sıra bazı ağılları yıktığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in ekonomik durumu iyi olmayan Filistinlilerin evlerini yıkma politikalarıyla tehcir planlarını yürüttüğüne dikkati çekildi.

Uluslararası toplumun Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerine karşı tekrarlanan suçları "kanıksamama" çağrısının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal birtakım adımları atmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM İnsan Hakları Konseyi ile iletişimi sürdürüyoruz. Uluslararası toplumdan da işgal altında olan Filistin için uluslararası hukuku acil uygulamalarını talep ediyoruz."

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişi zarar gördü. Aynı dönemde 556 yapı için de yıkım bildirimi gönderildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 991 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.