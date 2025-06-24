Filistin Yönetimi'nden Uluslararası Eylem Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin yönetimi, Doğu Kudüs'teki İsrail yıkımlarını durdurmak için uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu. Açıklamada, yıkımların Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in sürdürdüğü yıkımların durdurulması için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği yıkımlarla "şehrin demografik yapısını değiştirmeyi, gerçek sahiplerini şehri boşaltmaya ve göç etmeye zorlamayı" amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplumu, özellikle Silvan Mahallesi'ndeki yıkımlar olmak üzere, işgal altındaki Kudüs'te İsrail işgalinin ihlalleri ve suçları konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yapılara ilişkin yıkım kararlarının 7 bine ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu durumun "Kudüs'te yaşayan 60 bin Filistinlinin hayatını etkilediği" vurgulandı.

İsrail 2024 yılının başından bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım kararlarını artırırken, insan hakları örgütleri Filistinlilerin bölgede inşaat yapmasının da engellendiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı? İşte Türkiye'nin göç haritası

Türkiye'nin göç haritası! Erkekler mi daha çok gidiyor kadınlar mı?
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.