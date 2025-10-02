Filistin Yönetimi'nden İsrail'e Tepki: Küresel Sumud Filosu'na Saldırı İnsan Haklarını İhlal Ediyor

Filistin yönetimi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının uluslararası insan haklarının ve insani değerlerin yanı sıra filoya katılanların kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısıyla "insan hakları, deniz hukuku sözleşmeleri ve filoya katılanların kişilik haklarını ihlal ettiği" belirtildi.

Filistin'in Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 470 katılımcısının güvenliğinden "ciddi endişe duyduğu" vurgulanan açıklamada, "Soykırım altında ablukaya maruz kalan, aç bırakılan ve bombalananlara insani yardım götüren bu kişilerin güvenliğinden ve sağlığından İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, "Küresel Sumud Filosu, barışçıl ve sivil bir girişim olarak Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in insanlık dışı ve gayrimeşru ablukasını kırmayı ve uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in aç bırakma ve soykırım politikasına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Filistin'i işgalinin Uluslararası Adalet Divanı tarafından yasa dışı olduğu yönünde aldığı kararın hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in "Filistin kara sularında hiçbir yetkisi ve otoritesinin bulunmadığı, kara sularının Gazze'den uluslararası sulara ulaştığı" aktarıldı.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sulardan serbest geçiş hakkına sahip olduğu, İsrail'in "uluslararası hukuk tarafından tanınan seyrüsefer serbestisine müdahale etmemesi gerektiği" vurgulandı.

Filistin, Küresel Sumud Filosu'na katılanlara ilişkin açıklamada, "Cesaretli katılımcıları ve İsrail'in ablukasını kırma, soykırımına son verme konusundaki kararlılıklarını takdir ederken, uluslararası toplumu onlara koruma sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.