Filistin Yönetimi'nden İsrail'e Sert Açıklama: 'Her Gün 100 Sivil Katlediliyor'

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Filistin BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Macid Bamiye, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik soykırım uyguladığını, açlığı savaş silahı olarak kullandığını ve Gazze'nin yalnızca %16'lık alanına sıkıştırıldığını söyledi.

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün 100 sivili çadırlarda ve sokaklarda katlettiğini" belirtti.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Büyükelçi Macid Bamiye, BM Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ve son günlerde yoğunlaşan soykırımı hakkında açıklamada bulundu.

Bamiye, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanan, evleri ve hastaneleri yok eden işgal (İsrail) her gün çadırlarda ve sokaklarda 100 sivili katlediyor." dedi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri aç bırakmak ve öldürmek dışında "işkence etmek" amacıyla insani yardımları kullandığına dikkati çeken Bamiye, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "bölgenin sadece yüzde 16'lık alanına hapsettiğini" vurguladı.

Bamiye, Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi haline geldiğini ifade ederek İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "topraklarını terk etmeye zorladığını" kaydetti.

Gazze'ye dünya çapında destek verildiğini dile getiren Bamiye, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ve çözümün "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 531 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 642 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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