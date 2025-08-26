Filistin Yönetimi'nden İsrail'e Gümrük Gelirleri Çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in, gümrük vergilerinden elde edilen gelirleri alıkoyması nedeniyle yaşanan mali krizin yansımaları konusunda uyardı ve vergi gelirlerinin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ramallah'ta Filistin hükümetinin düzenlediği haftalık toplantının ardından bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, İsrail'in, Filistin yönetiminin ana gelir kaynağı olan gümrük vergilerinden elde edilen gelirleri alıkoymayı sürdürmesi nedeniyle kötüleşen mali krizin özellikle sağlık, eğitim ve güvenlik sektörlerini etkilediği vurgulandı.

Hizmetlerin sağlanmasında herhangi bir kesinti yaşanmaması için İsrail'e bu konuda uluslararası baskının artırılması talep edildi.

Hükümetin birikmiş yükümlülükleri karşılamak için mali kaynak sağlama yönündeki çabalarını sürdürdüğü ve ilgili makamlara "çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek, temel hizmetlerin sağlanmasını güvence altına almak ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından etkilenen bölgelere destek sağlamak için alınan tedbirlerin uygulanması" talimatı verildiği aktarıldı.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.