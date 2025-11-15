Filistin Yönetimi'nden Gazze için Yardım Çağrısı

Filistin yönetimi, kötü hava koşulları ve sağanak yağışın vurduğu Gazze'ye çadır ve konteyner girişi yapılması için dünyaya seslendi.

Gazze'de yağan yağmur ve bastıran kış, binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırların sular altında kalmasına ve insan yaşamı için gerekli olan en temel erzak ve eşyanın ıslanmasına neden oldu.

Filistinlilerin her zaman sabırsızlıkla beklediği yağmurlar, İsrail'in yardım girişlerini ateşkese rağmen engelliyor olması nedeniyle rahmet iken eziyete dönüştü. Çamur deryasına dönen kamplardaki Filistinlilerden yardım çağrıları yükselmeye başladı.

Filistin Devlet Başkanlığı da bu amaçla başta ABD olmak üzere dünya ülkelerine seslendi.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, Filistinlilerin hayatını tehdit eden kötü hava koşullarıyla mücadele için konteyner ve çadırların Gazze'ye girişini hızlandırması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Filistinlilerin ellerindeki çadırların yıpranmış olduğu ve yağmurdan korumadığına değinilen açıklamada, Filistin yönetiminin, Gazze'ye mobil ev, çadır ve diğer barınma ekipmanlarını sokmaya çalıştığı ancak İsrail engeline takıldığı kaydedildi ve bu engellerin kaldırılması talep edildi.