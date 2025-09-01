Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı İstikrarsızlığa Yol Açacak

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planının "bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanması önündeki tüm kapıları kapatacağını" belirtilerek, ABD'ye Tel Aviv'i bu plandan vazgeçirmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Rudeyne, "Yerleşim gibi hiçbir ilhak planının da meşruiyeti yoktur. Bunların tamamı kınanmış ve reddedilmiştir. Bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önündeki tüm kapıları kapatacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'yı ilhak etme ve İsrail'in egemenliğini dayatma girişimlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali olduğuna dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Özellikle de İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik her türlü girişimi geçersiz kılan BM Güvenlik Konseyi'nin 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararlarının açık bir ihlalidir." dedi.

Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin uygulamalarıyla Gazze'deki savaşı bitirme ve Batı Şeria'daki saldırıları durdurma çabalarını, iki devletli çözüme ulaşma fırsatını ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı.

Uluslararası topluma seslenen Ebu Rudeyne, İsrail'in tüm bu planlarını engellemek için işlevsel ve ciddi adımlar atma, Filistin devletini tanıma, Filistin halkına kendi kaderini tayin ederek 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleyen BM kararlarını hayata geçirme çağrısında bulundu.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği yoktur. İsrail işgali ve yerleşimleri yasa dışıdır, uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sona erdirilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verdi.

ABD'ye seslenen Ebu Rudeyne, Donald Trump yönetimine İsrail'in "sorumsuz ve tehlikeli eylemlerini sürdürmesini teşvik etmeme" çağrısında bulundu.

İsrail'deki "Walla" haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiği öne sürülmüştü.